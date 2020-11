Após criticar o Botafogo nas redes sociais, Honda é questionado até por companheiros

O momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro é delicado e para piorar, Honda, um dos principais jogadores do time, veio a público e através de uma rede social ameaçou deixar o clube. O episódio causou descontentamento interno desde a diretoria até os companheiros do elenco.

A bronca foi por mais uma troca de treinador, nesta semana, a diretoria demitiu o técnico Ramón Diáz e contratou Eduardo Barroca, o quinto comandante da equipe somente em 2020 e apesar de boa parte do elenco concordar com o japonês, o fato dele ter se manifestado desta forma desagradou bastante.

Neste sábado (28), Honda conversou com alguns jogadores mais próximos e acalmou os ânimos, no entanto, há quem acredite internamente que o atleta precisa contribuir mais dentro de campo.

O japonês também falou com a diretoria, mas reiterou as críticas feitas publicamente. Para Honda, as trocas no comando comprovam a falta de planejamento do Botafogo e a situação no Campeonato Brasileiro se torna apenas um reflexo do trabalho ruim fora das quatro linhas.

Com 20 pontos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá sete dias de preparação para encarar o Flamengo, no próximo sábado (5), no Nilton Santos. O time de Eduardo Barroca está na vice-lanterna da competição.