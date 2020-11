Após derrotar a Inter, Real Madrid já pensa no Alavés

O Real Madrid voltou da Itália após derrotar a Inter de Milão por 2 a 0 e agora vive com situação mais confortável no grupo B. Com a próxima partida da Champions marcada para a quinta-feira que vem, é hora de pensar na 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O time de Zinedine Zidane recebe o Alavés no sábado tentando voltar a somar três pontos para se aproximar da liderança. Com 17 pontos e um jogo atrasado, os merengues ocupam a quarta posição e vêm de um empate (Villarreal) e uma derrota (Valencia) nos dois jogos anteriores.

Os adversários do fim de semana, por sua vez, ocupam a 15ª colocação, acumulando 10 pontos em 10 jogos disputados. A equipe do Alavés empatou suas últimas três partidas no campeonato.

Nesta quinta-feira, os titulares na vitória sobre a Inter realizaram corrida ao redor do campo e trabalho de recuperação no interior das instalações. O resto do plantel iniciou as atividades com aquecimento de prevenção antes de realizar séries de condução de bola e pressão. Em seguida, o grupo disputou jogos em campo reduzido e concluíram exercitando cruzamentos e finalizações.

Karim Benzema e Odriozola trabalharam individualmente no gramado e no interior das instalações, enquanto Sergio Ramos e Valverde continuam com os respectivos processos de recuperação.