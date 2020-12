Vindo de duas derrotas seguidas, o Chelsea enfrentou o West Ham em casa e conseguiu uma importante vitória por 3 a 0 graças ao doblete de Tammy Abraham e o gol de Thiago Silva para abrir o placar aos 10 minutos.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Frank Lampard após o jogo, onde ele vibra com essa vitória tão importante.