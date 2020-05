Após detonar Mano, Marinho analisa Sampaoli e Jesualdo

Marinho teve fortes críticas ao trabalho de Mano Menezes e também falou sobre Tite em uma entrevista ao 'canal Desimpedidos'.

Ainda falando sobre técnicos na conversa, o atacante do Santos também analisou o trabalho do atual técnico santista, o português Jesualdo Ferreira.

"Ele é muito paizão, dá moral para todo mundo. Abraçou os jogadores. Todos aceitaram a forma dele trabalhar. Claro que ainda teve pouco tempo no clube, mas a gente espera que possa ajudar. É um cara que é vencedor e tem boas referências lá fora. Hulk me falou dele. A gente vê a maioria dos jogadores na Europa que já trabalhou com ele falando bem. Ele não está no Santos à toa. É vencedor. Que a gente possa pegar muita coisa que ele tem de bom para a nossa evolução", declarou Marinho.

Antes do português, outro técnico estrangeiro passou pelo clube: "Sampaoli sempre foi rigoroso, cobrava muito, apelava demais. Tinha hora que a gente começava o aquecimento e ele falava: 'Se for para fazerem essa merda aí, é melhor me avisar que eu saio daqui e vocês ficam sozinhos'. Era um cara que dava muita bronca. Fazia sempre o bobinho e ficava trabalhando. A intenção dele era fazer com que encontrasse o passe num espaço que não tinha como achar", comentou o jogador.

"Era (Sampaoli) um cara muito simpático com as pessoas, com os repórteres. Claro, nunca deixou ninguém olhar treino, a não ser aquecimento. Muita gente achava que ele não era assim, mas ele foi lá e adotou os Meninos da Árvore, dava café da manhã para eles, sempre foi muito paizão", completou Marinho.