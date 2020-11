VÍDEO: Após empate, Ceni exalta espírito de luta dos jogadores do Flamengo

Na segunda partida de Rogério Ceni como técnico do Flamengo, o time saiu do Maracanã com um empate contra o Atlético Goianiense. O duelo de rubro-negros, pela 21ª rodada do Brasileirão, ficou no 1 a 1.

Confira no vídeo acima as fala do treinador sobre a postura de sua equipe em campo. Agora, o time carioca se prepara pensando na partida da próxima quinta-feira, contra o São Paulo, com desvantagem na briga por vaga nas semifinais da Copa do Brasil.