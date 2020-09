Jorginho se queixa das interpretações do VAR: "perdeu a graça"

O Coritiba ficou no empate com o Goiás pelo placar de 3 a 3, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

Os gols do Coxa foram marcados por William Matheus e Sabino. O time esmeraldino marcou com Rafael Moura, Ignácio Jara e Sabino, contra.

Com o resultado, o Coritiba agora é o 16º colocado na tabela, soma oito pontos e já pensa na partida do sábado, fora de casa, contra o Athletico Paranaense. O Goiás segue na lanterna, com cinco pontos, e receberá o Inter no domingo.

Confira no vídeo a entrevista do técnico Jorginho que, após o empate com lance polêmico da arbitragem, criticou a forma como o VAR é usado.