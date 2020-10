VÍDEO: Após estreia, Ziyech pede tempo por entrosamento no Chelsea

Após acertar sua saída do Ajax, o lateral-esquerdo Hakim Ziyech se lesionou no primeiro jogo da pré-temporada, contra o Brighton, e se recuperou para finalmente estrear com o Chelsea, pela quinta rodada da Premier League.

Confira no vídeo acima a entrevista do reforço de Frank Lampard após sua primeira partida como 'blue'. Após o empate por 3 a 3 com o Southampton em Stamford Bridge, o meia-atacante marroquino se disse orgulhoso do primeiro jogo, mas pediu tempo para se entrosar com o restante da equipe.