Após exames, o Barça confirma a lesão de Sergi Roberto

O Barcelona confirmou a lesão que tirou Sergi Roberto da partida contra o Granada pela Copa do Rei. O lateral apresenta problemas no músculo reto anterior da coxa direita, uma lesão que poderia tirá-lo dos gramados por até um mês e meio.

"Os exames realizados hoje mostraram que o jogador do time principal, Sergi Roberto, tem uma lesão no músculo reto anterior da coxa direita. O seu retorno dependerá da evolução da lesão", diz a mensagem do clube.

Um balde de água fria em um jogador que passou quase três meses se recuperando de um lesão e acabara de voltar ao gramados. Agora, Koeman terá que apostar por Sergiño Dest.