Após expulsão na final, Luan pede desculpas

Grêmio e Palmeiras deram o ponta-pé inicial na final da Copa do Brasil nesse domingo. Melhor para o conjunto paulista que venceu em Porto Alegre e leva a vantagem para a partida de volta.

No entanto, um lance poderia ter mudando completamente a história da partida. Aos aos 63', Luan dividiu com Diego Souza e acabou dando uma cotovelada no atacante. O árbitro demorou um pouquinho, mas optou pela expulsão do zagueiro do Palmeiras. Com um a mais, o Grêmio foi para cima em busca do empate e sufocou o alviverde.

O Palmeiras conseguiu resistir a pressão dos gaúchos no segundo tempo, e após a partida o defensor utilizou o Instagram para se desculpar com a torcida e com Diego Souza.

"Reitero aqui minhas sinceras desculpas ao meu amigo Diego Souza pela cotovelada hoje, como já fiz pessoalmente. Às vezes, dentro de campo, acontecem coisas inexplicáveis e reconheço meu erro. Também peço desculpas e agradeço aos meus companheiros, comissão técnica e à torcida do Palmeiras", escreveu o zagueiro nas redes sociais.

A grande decisão da Copa do Brasil está marcada para o próximo domingo, no Allianz Parque.