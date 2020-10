Após linda jogada de Neymar, Kean faz um doblete pelo PSG!

Após a decepção na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain quis compensar na Ligue 1 e quis arrasar com o Dijon mesmo com um time atormentado por rotações. Nos XI foi Moise Kean, que marcou seus primeiros gols no Parc des Princes.

O italiano fez um doblete em 20 minutos para o PSG. O primeiro, no terceiro minuto de jogo: o jovem Bakker, da categoria de base do Ajax, fez um cruzamento certeiro da esquerda e Kean chegou no primeiro pau para desviar com a ponta do pé para o fundo do gol.

Ele comemorou com um certo 'gingado' como Neymar, que também compensou a decepção contra o United com um verdadeiro jogo de cintura para dar o passe ao doblete do atacante italiano.

O PSG disparou em contra-ataque e mandou uma bola para Neymar, que com um toque deixou o zagueiro no chão, já na área. Eles recuperaram espaço, mas tirou do próximo zagueiro com um toque e quando parecia que ia marcar, ele deixou de lado para Kean na saída do goleiro.