Após Morata, a Juve procura velhos conhecidos para o ataque

Álvaro Morata já foi apresentado como o novo camisa '9' da Juventus. Após a saída de Gonzalo Higuaín, essa vaga ficou em aberto. Mas, de acordo com informações do jornal 'TuttoSport', os italianos ainda não encerraram a participação no mercado.

Segundo a citada fonte, a Juve tentará a contratação de outro atacante e pense em velhor conhecidos. O primeiro da lista é Moise Kean. O agora jogador do Everton foi negociado na temporada passada por 27,5 milhões de euros, mas Pirlo pensa no seu retorno.

Outro possível nome é o de Fernando Llorente. O espanhol de 35 anos, defende as cores do Napoli, mas já não goza de protagonismo.

Duas possibilidades que agradam em Turim, já que a chegada de Edin Dzeko, atacante da Roma, parece não ter mais sentido após a contratação de Morata.