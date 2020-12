Paris Saint-Germain já faz campanha por Messi

Daqui menos de um mês, Leo Messi estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O vínculo com o Barcelona se encerra ao fim da temporada 2020/21 e em julho, poderemos ver o argentino vestindo outra camisa pela primeira vez. E depois de Neymar, Leandro Paredes é mais um jogador do PSG a pedir a contratação do craque.

Companheiro de Messi na seleção argentina, Paredes disse que não só ele mas todo o elenco do time francês quer que o seis vezes melhor do mundo seja contratado.

"Messi no PSG? Espero que sim, todo mundo quer que ele venha mas isso será decisão dele", afirmou Paredes à ESPN. "Temos um time incrível, ótimos jogadores, ótimas pessoas e temos que tirar vantagens disso. Como eu disse, espero que Leo tome a melhor decisão para ele, mas o receberemos de braços abertos".

Antes da declaração do argentino, Neymar já havia comentado sobre o desejo que tem de atuar ao lado do amigo novamente. "O que mais quero é desfrutar com ele outra vez dentro do campo. Pode até colocar no meu lugar, não tem problema. Quero voltar a jogar com ele sim. Temos que fazer no próximo ano", disse o camisa 10 do PSG.

A saída de Messi do Barcelona está mais próxima do que nunca. Embora todos os candidatos a presidente do clube prometam que Messi ficará no Camp Nou, o próprio deixou claro, em entrevista exclusiva para a Goal, sua intenção de cumprir o contrato atual e depois deixar o clube.

Poucos clubes no mundo têm condições financeiras favoráveis para contratar Messi. Um deles, e o grande favorito para ter o argentino a partir de 2021, é o Manchester City. O time inglês renovou com Pep Guardiola, treinador que teve grande sucesso comandando o argentino, e prepara uma oferta de 10 anos para o craque, incluíndo um plano para a aposentadoria.

Por outro lado, Messi sempre desejou que o Barcelona fizesse esforços para recontratar Neymar. A amizade entre os dois pode pesar na hora da escolha. Além disso, Cristiano Ronaldo era cotado para reforçar o PSG, o que mostra que mesmo com o brasileiro e Kylian Mbappé (ambos em processo de renovação contratual) há espaço para mais uma grande estrela.