Após polêmicas, Daniel Alves volta e faz jogo apagado no São Paulo contra o Internacional

O São Paulo perdeu a oportunidade de ficar momentaneamente como líder do Brasileirão. Isso porque o Tricolor empatou com o Internacional, que jogou com um a menos por 30 minutos no Beira-Rio. A partida marcou o retorno de Daniel Alves, que, depois de se envolver em polêmicas e críticas da torcida, fez uma partida apagada.

Os dois times chegaram para a partida desse sábado (26) pressionados após derrotas na Copa Libertadores. O Inter perdeu o Gre-Nal e o São Paulo foi batido pela LDU, em Quito. A pressão era grande para as duas equipes, mas o Tricolor parecia contar com um trunfo: a volta de Daniel Alves, jogador mais badalado - e mais acionado - da equipe paulistana.

Em campo, porém, se viu o camisa 10 com clara falta de ritmo de jogo. Embora conte com uma capacidade acima da média de boas decisões e tenha técnica o suficiente para executar bem suas ideias, o meia são-paulino não teve a atuação decisiva que se esperava dele.

A pressão por um bom jogo de Dani Alves foi ainda maior após um vídeo causar grande polêmica na última semana. O camisa 10 foi flagrado em um vídeo de uma festa em que segurava um instrumento de percussão e batucava nele com o braço que tinha passado por cirurgia. O vídeo da festa ganhou uma outra profundidade pelo fato de o atleta estar em uma festa sem usar máscaras em plena pandemia do novo coronavírus.