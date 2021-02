Após pressão da torcida, Al Hilal desiste de contratar Thiago Galhardo

Depois de uma forte manifestação da torcida na internet, o Al Hilal desistiu da contratação de Thiago Galhardo, do Internacional. Na última sexta-feira (06), o Colorado chegou a aceitar uma oferta do time saudita e aguardava apenas o pagamento, que não foi concretizado.

Desde que a notícia de que Thiago Galhardo estaria acertando com o Al Hilal por empréstimo de seis meses se espalhou, a torcida saudita começou a se manifestar contrária a chegada do jogador. Nesta janela de transferências, o clube negociou com vários atletas, inclusive com Alex Teixeira, o grande sonho de consumo.

Com o insucesso das trativas, Thiago Galhardo entrou em pauta mas teve rapidamente seu nome reprovado pelos torcedores. O fato fez com que a direção voltasse atrás principalmente depois de acertar com um outro atacante, Abdullah Al-Hamdan, que estava no Al Shabab.

Neste domingo (07), a direção do Inter confirmo, através de nota oficial, que Thiago Galhardo fica no clube.

"O Sport Club Internacional informa ter encerrado as negociações com o Al-Hilal Al Saudi Club a respeito da possível transferência do atleta Thiago Galhardo. O jogador seguirá normalmente suas atividades com foco no término da temporada 2020".