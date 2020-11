Após quatro empates consecutivos, Cabo Verde assume a vice-liderança

Na última terça-feira, a Seleção Cabo-Verdiana de Futebol enfrentou Ruanda, na cidade de Kigali, pela 4º rodada das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações. O time treinado por ‘Bubista’ empatou mais uma, desta vez por 0 a 0, mas subiu na tabela.

Com um jogador a mais desde os 30 minutos de jogo, após a expulsão de Niyonzima, Cabo Verde não conseguiu marcar e voltou a demostrar a sua fragilidade ofensiva.

Com o resultado, o combinado de Cabo Verde chegou aos 4 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo F, atrás apenas de Camarões, que lidera com dez pontos. A Seleção de Ruanda ocupa o último lugar com dois pontos conquistados.

Na próxima rodada, já no ano que vem, os 'Tubarões Azuis' recebem a visita de Camarões, enquanto Ruanda encara Moçambique (3º).