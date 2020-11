Após rescisão amigável no Palmeiras, Ramires estuda se aposentar do futebol

Ramires pegou todos de surpresa ao rescindir contrato, em comum acordo, com o Palmeiras. O portal 'Goal' apurou que a decisão de interromper o vínculo partiu do próprio jogador, visto que tem seriamente pensado em deixar o futebol de forma oficial.

Em conversas com pessoas próximas, o volante de 33 anos admitiu que está cogitando a aposentadoria, alegando “problemas pessoais”, conforme revelado neste sabado pela manhã, numa publicação no Instagram.

"Minhas motivações são pessoais e relacionadas com situações que prefiro não expor nesse momento”, escreveu.

No Verdão desde 2019, tendo assinado um contrato válido até 2023, Ramires tem neste momento duas sondagens do futebol japonês. No entanto, a preferência a princípio é mesmo por pendurar as chuteiras.

Revelado pelo Joinville, o volante, que jogou duas Copas do Mundo (2010 e 2014), atingiu o sucesso no Cruzeiro, entre 2007 e 2010. Na Europa, foi vitorioso no Benfica e se tornou ídolo do Chelsea, onde foi campeão da Liga dos Campeões.

Antes de voltar ao Brasil para defender o Palmeiras, Ramires passou duas temporadas e meia no futebol da China, vestindo por 71 vezes oficiais a camisa do Jiangu Suning.