Após testes inconclusivos, Cruzeiro adia retorno

O grupo do Cruzeiro ainda não pode voltar aos treinos, já que resultados inconclusivos para a Covid-19 foram obtidos na última testagem.

Entre os testes dos 42 profissionais avaliados, nem todos apresentaram resultados negativos. Somente quando todos tiverem

No entanto, de acordo com Sérgio Campolina, médico do clube, nenhum dos examinados apresenta sintomas da doença e a contraprova será feita ainda nesta semana.

“Tivemos alguns testes inconclusivos e eles deverão ser repetidos até o próximo sábado, com a previsão de que os resultados dessas contraprovas sejam apresentados até a semana que vem”, ressaltou Campolina.

Os profissionais cruzeirenses que passaram pelos procedimentos na última sexta-feira testaram negativo para a Covid-19, mas segundo o chefe do DM, a volta do Cruzeiro aos treinamentos será somente após a conclusão de todos os testes.

“Só iremos recomeçar os treinos com a certeza de que ninguém está com o vírus. Portanto, o retorno dos jogadores só está previsto para os próximos dias”, complementou o médico.