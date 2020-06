Após ser barrado pelo Brescia, Balotelli se une a um protesto por George Floyd

Mario Balotelli continua sendo protagonista, ultimamente mais por motivos extracampo do que pelos seus gols. Dessa vez, o jogador está sendo aplaudido por participar de uma manifestação em Brescia contra o racismo.

Pela manhã, o atacante foi ao CT do clube para realizar as atividades, mas o 'staff' técnico decidiu mandar o jogador para casa após vários atos de indisciplina.

'SuperMario' voltou a casa e pela tarde foi até a Piazza della Vittoria, onde participou ao lado de vários amigos de uma manifestação contra o racismo, movimento que ganhou força em todo mundo após o assassinato de George Floyd por um policial.

O próprio Balotelli compartilhou uma foto no Instagram com a lengenda: "No justice, no peace, no racism".