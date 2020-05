Coutinho pode ser a chave para Pochettino assinar com o Newcastle

O mundo dá voltas. Philippe Coutinho esteve muito próximo de assinar com o Tottenham no início da temporada. Daniel Levy chegou a acordo com o Barcelona para o empréstimo do meia, mas o negócio acabou não se concretizando devido à intransigência de Mauricio Pochettino, até então técnico dos Spurs.

Agora, o argentino está muito próximo de iniciar um novo capítulo no Newcastle United. E, de acordo com o jornal 'The Sun', o ex-técnico do Tottenham, quer ter garantias que poderá contratar grandes jogadores para construir uma equipe competitiva na Premier League, e assim o nome de Coutinho entra na mira.

Emprestado ao Bayern de Munique até o final da temporada 2019/20, o Barcelona já busca um novo clube para o brasileiro. Seu nome foi relacionado ao Manchester United, Chelsea, Tottenham, Everton, e agora Newcastle United.

Ao contrário dos outros clubes ingleses, o Newcastle está disposto a abrir o cofre para contar com o talento do meia.