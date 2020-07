Após sofrer golpe, Ospina se recupera e volta ao trabalho

David Ospina deu um susto em todos na última partida em que disputou. Ele sofreu um golpe forte na cabeça e precisou ser retirado do campo em maca. Mas já está recuperado.

Os testes confirmaram que Ospina está bem. Nesta segunda-feira, o goleiro voltou a treinar com a equipe do Napoli.

Primeiro, ele fez exercícios especiais à margem do campo. Mas depois treinou com o resto do grupo, disse a equipe, sem nenhum sinal de mal-estar ou dor.

O Genoa é o próximo rival do Napoli na Serie A. Agora fica a dúvida se Ospina será o titular no gol napolitano.