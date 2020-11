Após subida na tabela, Mancini pede cautela sobre G-6: "Não é do dia para noite"

O Corinthians venceu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira e assumiu a 9º posição do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Vagner Mancini falou sobre os próximos passos do clube.

"Nos últimos jogos, estamos em evolução. Podemos mirar chegar lá na frente, mas teremos trabalho. Não é do dia para noite que você soma pontos importantes e chega no G-4. É com trabalho, persistência. Mas faltam algumas vitórias para que definitivamente a gente saia dessa situação", disse Mancini em entrevista coletiva.

