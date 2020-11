Após vazamento de vídeo íntimo, Dzyuba é cortado da Seleção Russa

Terremoto na Seleção Russa. O capitão do time, Artem Dzyuba, teve um vídeo íntimo vazado, onde aparece se masturbando. Um ato que extra-campo que teve o seu preço.

O jogador acabou sendo cortado do time que encara a Moldávia, no dia 12 de novembro em uma partida amistosa e que pega Turquia e Sérvia pela Liga das Nações

"A situação com o Artem Dzyuba tem nada a ver com a seleção da Rússia, sob o ponto de vista esportivo. Por isso, nós não temos que dar mais comentários detalhados sobre esse assunto. Mas a comissão técnica entende que a seleção precisa se preparar para os próximos jogos com o máximo de concentração e não distraída com outras coisas", disse o treinador Stanislav Cherchesov.