Em jogo pela terceira rodada, o Betis recebeu o Real Madrid, chegou a virar o jogo, mas acabou perdendo graças a uma polêmica marcação de pênalti convertido por Sergio Ramos.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico Zinedine Zidane após a partida. O francês se diz contente com a atuação de seus jogadores.