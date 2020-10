Após vitória sobre Arsenal, Guardiola rasga elogios a Ederson

O Manchester City de Pep Guardiola venceu o Arsenal nesse sábado pela 5º rodada da Premier League. Além do gol marcado por Sterling, os 'citizen' contaram com uma atuação inspirada do goleiro Ederson, que não passou despercebida por Guardiola.

“Ederson é um goleiro incrível para nós. Ele é fantástico como profissional. Esperávamos isso quando o contratamos, mas nunca se sabe. Todos os clubes do mundo, quando contratam um jogador, esperam o melhor dele. Às vezes, eles não são profissionais o suficiente ou sua mentalidade não é forte o suficiente, mas desde o primeiro dia, ele tem sido muito forte. Bons e maus momentos não o afetam. Ele fez duas defesas incríveis contra o Saka e o Aubameyang", disse o comandante do City ao final da partida.

Confira um trecho da entrevista coletiva de Pep Guardiola no vídeo acima!