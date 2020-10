O Leão vem de vitória no fim de semana sobre o tricolor baiano, com placar de 2 a 1 em jogo válido pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com isso, o Sport soma 20 pontos e ocupa a sexta posição.

Confira no vídeo acima o depoimento de Marcão. O volante do Sport projetou o duelo diante do Flamengo, marcado para as 19h15 desta quarta-feira no Maracanã.