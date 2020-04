Apresentado, Ramón projeta “chegar longe” com o Vasco

Substituto de Abel Braga no comando do Vasco para o restante da temporada, Ramón falou pela primeira vez como novo treinador do Gigante da Colina.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a conversa aconteceu no canal oficial do clube – cada membro participante estando em um lugar diferente.

Além do longo histórico de títulos conquistado por Ramón como atleta, o agora técnico principal do time também prometeu deixar cada jogador consciente de sua função dentro de campo.

Em relação às competições, que seguem suspensas, Ramón prometeu brigar até o fim pelo Campeonato Carioca e demonstrou confiança de que o time pode reverter a derrota por 1 a 0 para o Goiás na Copa do Brasil, em São Januário.

Quanto às expectativas sobre Brasileirão e Copa Sul-Americana, Ramón disse que a resposta será dada apenas através de trabalho duro. Entretanto, não deixou de citar o otimismo.

“A minha projeção é pautada em cima do trabalho, o meu trabalho junto ao dos jogadores. Eles são grandes profissionais, temos várias lideranças positivas dentro do grupo”, disse à Vasco TV.

“Sul-Americana está em aberto, e aí é o nosso trabalho em conjunto que vai dizer onde a gente pode chegar. Eu tenho uma ideia de chegar bem longe, junto de todo o grupo”, completou.