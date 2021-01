Luxa e a esperança para salvar o Vasco da queda

Vanderlei Luxemburgo retornou para o Vasco, depois de o Cruz-maltino demitir o português Ricardo Sá Pinto e após a negativa de Zé Ricardo para assumir o cargo. Recuperado após pegar Covid-19, o treinador chega em São Januário em 2021 com a mesma missão que teve dois anos antes: evitar o quarto rebaixamento do Gigante da Colina.

A tarefa aparentemente é mais fácil do que a enfrentada em 2019 se levarmos em consideração o lugar que o Vasco ocupava na tabela na chegada de Luxa: em 2019, o Cruz-maltino era o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto somado. Entretanto, havia disputado apenas quatro partidas. Hoje, o time abre a zona de rebaixamento com os mesmos 28 pontos do Bahia, primeira equipe fora do Z4, com 26 duelos em sua conta – um a menos que os seus competidores.

Em 2020 o Vasco apresentou desempenho muito irregular. O trabalho de Abel Braga não agradou, o de Ramón Menezes empolgou a torcida e criou falsas expectativas na diretoria – o que acabou por lhe custar o emprego. Sá Pinto surgiu como nova aposta, mas apesar de seus esforços não conseguiu melhorar o cenário. Vanderlei Luxemburgo, que caiu nos braços dos vascaínos em 2019 ao tirar o time do Z4 e ainda garantiu uma vaga para a Copa Sul-Americana, retorna agora envolto de esperanças. A sua própria, de voltar a viver um bom momento, e a por parte dos torcedores.

Se a última impressão é a que fica, os vascaínos têm motivos de sobra para acreditar que conseguirão evitar o descenso sob o comando de Luxemburgo. Em 2019, o Vasco chegou a ter aproveitamento superior a 60% sob o comando do técnico. O time caiu de rendimento na reta final, mas o aproveitamento final de 51.3%: foram 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas em 37 partidas.

Se conseguir repetir este aproveitamento nesta nova passagem pelo Vasco, Luxemburgo provavelmente conseguirá ultrapassar, de maneira até confortável, a barreira dos 45 pontos – marco histórico para evitar rebaixamentos no Brasileirão de pontos corridos, apesar de que nesta temporada a margem de pontos possa ser até menor.

De acordo com números do FutDados, o Vasco atinge os 45 pontos se tiver aproveitamento de 47.2%. Para bater 43 pontos (outro ponto de referência histórica para a fuga da degola), precisa ter aproveitamento de 41.7%. Hoje, o time tem aproveitamento de 35.9% - o que lhe dá uma projeção de 41 pontos, resultado que não garante necessariamente a permanência. Ainda que tenha peças diferentes, se Luxemburgo conseguir resultados semelhantes ao de sua primeira passagem por São Januário a massa vascaína terá motivos para ficar mais tranquila. A resposta para esta questão, contudo, será dada apenas em campo.