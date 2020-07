"Aqui todos jogamos": uma nova iniciativa no Camp Nou

Os clubes seguem criando alternativas para melhorar o ambiente de seus estádios vazios em meio à pandemia. No Camp Nou, o jogo desta terça-feira terá uma novidade nesse sentido.

O Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid com as cadeiras do Camp Nou vestidas. Camisas com nomes de torcedores preencherão as arquibancadas vazias, uma iniciativa da campanha "Aqui todos jogamos".

A ideia é que as peças sejam compradas na loja oficial e colocadas ao redor do campo para serem entregues posteriormente com os devidos cuidados de higiene.

A iniciativa começa nesta 33ª rodada do Campeonato Espanhol com 3 mil camisas de seus torcedores na arquibancada lateral e atrás das linhas de fundo.