Aránguiz, mais longe do Inter, pode ir para o Bayern?

Charles Aránguiz está no Bayern Leverkusen há cinco temporadas, mas seu contrato com o clube expira no meio do ano e as partes ainda não chegaram a um acordo pela renovação. Assim, começam as especulações envolvendo o nome do chileno ex-Internacional.

Desde que deixou o Colorado, em 2015, a torcida sonha com sua volta. Mas mesmo com sua possível saída do Leverkusen, isso não deve acontecer neste momento. De acordo com informações da 'Goal' e da 'SPOX', o jogador deseja ficar na Europa por mais um tempo.

E segundo o site chileno Al Aire Libre, o Bayern de Munique é o novo interessado em contar com o volante de 31 anos. Já bem adaptado à Bundesliga, o jogador seria uma opção barata e interessante para compor o elenco do gigante alemão. A rádio 'futuro.fm' foi além e afirmou que Aránguiz está prestes a assinar o novo contrato, que deve ter duração de dois anos.

Mas apesar do que é divulgado pela imprensa chilena, informações apuradas pela 'Goal' e pela 'SPOX' mostram que o Leverkusen ainda tem esperanças de renovar o contrato com o jogador. Simon Rolfes, diretor esportivo do clube, deixou sua intenção clara em recente entrevista a 'Bild'.

"Ainda estamos de bom humor que vamos chegar a um acordo com Charly", disse o cartola.

As negociações foram prejudicadas por conta da pandemia do novo coronavírus, que tornou impossível a ida do empresário de Aránguiz, Fernando Felicevich, à Alemanha.

Ao longo desses cinco anos, o chileno é um dos destaque de seu clube e tem o carinho da torcida. Nesta temporada, o volante soma três gols e seis assistências em 27 partidas, números que jogam a favor da renovação.

É claro que se o interesse do Bayern de Munique for real, o jogador pode ficar tentado a trocar de clube. Contra a possível transferência, joga o fato de que, no clube Bávaro, Aránguiz teria forte concorrência no meio e provavelmente não teria tanto espaço para jogar. Até Philippe Coutinho, que não deve seguir no clube, encontrou dificuldades para atuar por lá.

Será apenas uma estratégia?

Felicevich é um empresário famoso por colocar seus jogadores em evidência utilizando a imprensa e possíveis rumores, ainda mais quando estão em fim de contrato.

“Ele é conhecido por usar a imprensa para mostrar seus clientes e aumentar seus valores de mercado. Foi semelhante no verão de 2016, quando surgiram rumores sobre um de seus jogadores mais importantes, Alexis Sanchez, quase diariamente", diz Mauricio Rojas Casimiro, jornalista chileno, que conversou com a 'Goal' e a 'SPOX'. Ele acrescenta: "Não acho que o assunto seja tão sério quanto dizem".

Perguntados, nem o Bayern de Munique nem o Leverkusen quiseram comentar sobre o assunto.