Arão será desfalque do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil

Willian Arão foi julgado pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol e pegou dois jogos de suspensão. Com isso, está fora do jogo contra o Barcelona Guayaquil, na próxima quarta-feira, no Maracanã.

O volante do Flamengo já havia cumprido um jogo de punição na estreia pela Libertadores contra o Junior de Barranquilla. Agora, terá de esperar uma rodada a mais para voltar a campo.

O motivo é a falta que resultou em sua expulsão contra o Independiente del Valle, na partida que valia o título da Recopa.

O jogo do retorno do jogador deverá ser justamente contra o adversário da Recopa, já que o Independiente del Valle está no mesmo grupo e tem o confronto marcado para 19 de março.

Jorge Jesus deverá optar por Thiago Maia como substituto de Arão.