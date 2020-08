O Flamengo estreiará no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG neste domingo (9), no Maracanã. O confronto marcará também o primeiro jogo de Domenèc Torrent no comando da equipe Rubro-Negra.

Sobre isso, Willian Arão falou com a imprensa e, no vídeo acima, você confere como o jogador vê as mudanças na equipe: "estamos nos adaptando", disse Arão.