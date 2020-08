O Corinthians está em preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro – nessa quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Corinthians, diante do Fortaleza, pela quinta rodada da competição.

É o momento de tentar se recuperar de uma temporada que começou com fracassos na Libertadores e no Paulista. Ángelo Araos, por sua vez, vive um bom momento. Confira no vídeo a entrevista do meia, que falou a respeito de sua fase.