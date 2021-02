Araujo, a ausência mais sentida no treino do Barça

O zagueiro do Barça, Ronald Araujo, perdeu o treinamento com o resto do time na segunda-feira, um dia depois de se lesionar, com uma torção no tornozelo esquerdo, durante a partida entre Betis e Barcelona (2-3) pela LaLiga

A ausência do zagueiro uruguaio marcou sessão a recuperação que os jogadores 'culé' realizaram no CT Joan Gamper. Os jogadores titulares do duelo contra o Betis faziam exercícios de compensação física, enquanto o restante da equipe realizava atividades de maior intensidade.

A equipe catalã enfrenta mais uma semana com um jogo duplo. O primeiro, em casa nesta quarta-feira, contra o Sevilla, na partida de ida das semifinais da Copa do Rei. E o segundo, no sábado, no Camp Nou, onde recebe o Alavés, na LaLiga (21h00).

Com isso, a equipe do Barça voltará a treinar na manhã desta terça-feira nas instalações de Sant Joan Despí, para terminar a preparação do primeiro jogo da Copa contra o Sevilla.