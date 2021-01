Araujo desfalcou a equipe de última hora por dores na coxa

O francês Samuel Umtiti foi finalmente titular na escalação do Barcelona no lugar do uruguaio Ronald Araujo na partida desse sábado contra o Granada.

Araujo sofreu um problema físico durante o aquecimento na perda direita, como informou o Barcelona, e ficou de fora do time titular minutos antes do apito inicial.

Após a partida, o Barça divulgou um boletim médico do jogador e confirmou que ele sentiu incômodos na perna direita. Araujo realizará novos exames para conhecer o alcance da lesão.