Araújo está de volta e Lenglet ficará afastado apenas por 10 dias

O Barcelona pode respirar aliviado depois de saber nesta segunda-feira que Clément Lenglet, lesionado contra o Osasuna, só tem uma entorse de grau um no tornozelo e, portanto, só vai perder dois jogos da equipe.

O francês não estará nos jogos contra Ferencváros e Cádiz esta semana, mas poderá reaparecer contra a Juventus, no Camp Nou, confronto em que, com os dois já classificados, parece que o primeiro lugar do grupo será decidido.

Na verdade, Lenglet já começou a recuperação do tornozelo na academia e isso foi confirmado pelo 'AS'. Em relação ao treinamento desta segunda-feira, a notícia positiva foi dada por Ronald Araújo.

O uruguaio se lesionou precisamente contra a Juventus e não voltou a jogar. Ele chega bem a tempo de atuar contra Ferencvaros e Cádiz, embora haja também a possibilidade de Ronald Koeman recuar Frenkie de Jong ou usar Junior, que já acabou o Dinamo Kiev-Barcelona nessa posição.

Cabe ao treinador do Barça decidir agora se mantém ou não a aposta em Óscar Mingueza. O jovem jogador da base teve um desempenho de alto nível nos dois jogos que disputou como titular do Barcelona.