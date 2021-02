Araujo pode passar por uma infiltração para jogar contra o PSG

A situação da defesa do Barcelona é dramática devido as lesões. Atualmente, Clément Lenglet e Samuel Umtiti são os únicos zagueiros disponíveis no elenco que poderiam enfrentar o PSG após a lesão de Ronald Araujo contra o Betis.

O uruguaio sofreu uma torção de grau dois no tornozelo esquerdo, de acordo com o diário 'AS', que poderia deixá-lo três semanas afastado dos gramados. Isso o impossibilitaria de disputar a partida de ida das oitavas de final da Chamipions contra o PSG.

No entanto, segundo informações do 'Mundo Deportivo' o uruguaio teria pedido ao Barcelona para infiltrar a região lesionada nessa segunda-feira para assim poder jogar contra o time parisiense.

Koeman adiantou em entrevista coletiva que o zagueiro poderia jogar: "Não descartamos. Ficará um tempo fora, mas temos que esperar para ver como evolui a sua lesão. Não estipulamos uma data, escolheremos os em melhores condições e viveremos jogo a jogo".

O plano do zagueiro é voltar aos trabalhos com o grupo na próxima segunda-feira, infiltrar e esperar para ver qual será a reação.

Existe a possibilidade disso acontecer, talvez Koeman não confie na dupla Lenglet-Umtiti contra um rival como o PSG e o seu poderoso ataque. No entanto, a última palavra será dos médicos.