Araujo poderia acabar no Real Madrid: "Tive uma oferta"

Em agosto de 2018, o Barcelona anunciou a contratação de Ronald Araujo. A princípio, o zagueiro chegou para fortalecer a equipe B, mas aos poucos foi fazendo um buraco no time titular.

Araujo disse que se decidiu pelo Barça, mas houve outras ofertas, uma em particular do Real Madrid. “Tive várias propostas. Naquela altura, o meu agente não me disse que era do Real Madrid... Depois, mais tarde, descobri. Houve também propostas de outras equipes”, disse ao 'Mundo Deportivo'.

Porém, ele não se arrepende de ter chegado ao Camp Nou. "Estou feliz por ter chegado ao Barça e por continuar aqui", disse.

E contou como foi o momento em que soube que os 'culés' o queriam: “Eu estava no Uruguai, tirando uma soneca. De repente recebi um telefonema do meu agente. Eu sabia que ele estava na Europa, mas não onde exatamente. Ele me disse 'Prepare-se, venha domingo'. Ele me disse que preferia não me dizer onde. Depois me disse que havia possibilidade de chegar ao Barça e que havia outras ofertas. Ficou muito contente”.

De passagem, ele revelou o conselho que Koeman lhe deu. "O treinador sabe muito a nível defensivo porque jogou lá. Nos disse o que fazer, o que corrigir... Assistimos e analisamos vídeos para evitar a repetição de erros", continuou.

Mas nenhum deles ajudou tanto quanto o que Luis Suárez lhe deu antes de ir para o Atlético de Madrid: "O melhor conselho foi dado por Suárez. Ele me disse para aproveitar cada momento e aprender com os melhores".

Araujo se tornou uma verdadeira parede do Barça. O zagueiro apresenta um desempenho extraordinário e os 'culés' esperam que continue nessa linha.