Árbitro que terminou o PSG-Istanbul rompe o silêncio

O árbitro holandês Danny Makkelie, que também se ajoelhou com os jogadores do Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir antes do início da partida da Liga dos Campeões para protestar contra o racismo, disse que fez isso "para enviar um recado".

Durante reunião realizada na quarta-feira para preparação da partida, foram informados da intenção dos jogadores de se ajoelharem ao soar o hino da competição.

"Eu disse que participaríamos, como árbitros também somos contra a discriminação e o racismo", disse Makkelie em um programa da rede holandesa 'NPO Radio 1'.

"Não hesitei em fazê-lo como demonstração de espírito esportivo e respeito", comentou o árbitro, para quem o gesto dos jogadores não foi uma surpresa porque "já aconteceu com frequência em outros jogos da Champions League".

O árbitro explicou que recebeu um telefonema da UEFA pouco depois da suspensão do jogo na terça-feira passada para, juntamente com os seus colaboradores, substituir o trio de árbitros romeno que foi motivo de polêmica em Paris.

Um dos árbitros assistentes regulares de Makkelie não teve tempo para fazer teste de coronavírus, explicou o holandês, por isso a UEFA nomeou o árbitro polaco Marcin Boniek como um dos jogadores de linha no seu lugar, enquanto o quarto árbitro foi nomeado. também polonês Bartosz Frankowski.

A origem da polémica se deu na terça-feira passada, aos 22 minutos do encontro, quando os jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir abandonaram o campo após o quarto árbitro do encontro, o romeno Sebastian Coltescu, supostamente se referir como “ aquele negro" para identificar o ex-internacional camaronês Pierre Achille Webo, que o árbitro Ovidiu Hategan iria expulsar por seus repetidos protestos.

Webo, ex-jogador do Nacional de Montevidéu, Osasuna, Mallorca e Leganés, queixou-se ostensivamente do uso da palavra "negro", mas o árbitro o ignorou e mostrou o cartão vermelho.

O banco turco ficou indignado e, liderado por Demba Ba da França, os protestos aumentaram apesar de Coltescu dizer que não era uma expressão racista. Os jogadores do PSG também se envolveram e no final as duas equipes retiraram-se do campo no Parque de los Príncipes.

A partida foi adiada para o dia seguinte e pouco antes do reinício, os jogadores e o trio de árbitros ajoelharam-se em torno do círculo central quando o hino da Liga dos Campeões soou. No reinício, o PSG goleou Basaksehir de Istambul por 5-1, dando à equipe francesa a primeira colocação no grupo H.