Arda Turan chega a acordo com o Galatasaray

Arda Turan encerrou seu contrato com o Barcelona em 30 de junho, ficando livre para negociar seu destino no mercado do futebol. Após diversas especulações, o meia deverá ser reforço do Galatasaray.

Segundo 'AS', o time turco ofereceu quase 26 mil euros por partida disputada, além de bônus de 500 mil euros em caso do título do campeonato nacional.

A intenção é anunciar o jogador oficialmente assim que a temporada atual for concluída, sendo que ainda faltam três rodadas para isso.

O atleta de 33 anos era desejo do Hannover 96, que acabou não sendo a opção preferida por Turan. Finalmente, seu futuro o leva de volta ao time em que iniciou sua carreira.