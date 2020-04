Arda Turan doou 100.000 máscaras e prometeu outro lote

Arda Turan está ajudando a equipe de saúde na Turquia e fez isso com uma primeira doação de 100.000 máscaras que foram entregues nesta sexta-feira, 10 de abril.

O jogador o anunciou através de suas redes sociais com uma imagem na qual ele pode ser visto transportando as caixas e com todo o equipamento que o ajudou a levá-las aos hospitais.

"Graças a Deus fizemos a primeira parte da ajuda que prometemos. Obrigado a todos e obrigado à nossa equipe de saúde, que tive a oportunidade de ver ao vivo, porque são verdadeiros heróis", escreveu o turco.

A intenção da Arda Turan é realizar uma segunda contribuição de material sanitário que ocorrerá nos próximos dias para facilitar o trabalho da equipe em vários hospitais.