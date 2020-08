Arda Turan, mais feliz no Galatasaray que no Barcelona

Às vezes, a felicidade no mundo do futebol não está nos grandes clubes, mas no time do coração. Arda Turan foi apresentado ao Galatasaray e ficou entusiasmado em voltar ao clube dos seus sonhos.

"Tenho emoções fortes. Não é hora de falar mais do que o habitual. É hora de sair em campo e devolver a confiança aos treinadores. Gostaria de agradecer ao presidente Mustafa Cengiz e à diretoria. Quero falar com o treinador novamente", Turan começou.

"Estou muito feliz em todos os aspectos, esta é a camisa dos meus sonhos e posso voltar a trabalhar com Fatih Terim. Espero que tudo corra bem", continuou o turco.

Segundo o 'AS', na Turquia, ele informou aos seus entes queridos que essa contratação o deixou muito mais feliz do que assinar pelo Barcelona, ​​onde não teve sucesso depois de se tornar uma estrela no Atlético de Madrid.

"Estou ansioso pela primeira sessão de treinamento. Que os fãs confiem em mim. Levei esta camisa para o topo e também para a nossa comunidade. Sou do Galatasaray. Toda a minha vida joguei usando a camisa do Galatasaray", insistiu.

"Várias famílias chamam as crianças pelo meu nome e eu agradeço muito", concluiu o meio-campista, que deseja restaurar a confiança dos torcedores da equipe de Istambul.