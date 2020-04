Arda Turan, um cabo solto no Barcelona

Arda Turan é o único jogador do elenco do Barcelona cujo contrato se encerra em 2020. O turco deixou o Istanbul Basaksehir em janeiro, após dois anos no clube, mas não voltou ao Barcelona. E nem irá.

O Barça não moveu um dedo para renovar o seu contrato, porque o único desejo do clube é colocar um ponto final na complicada relação que levam desde 2015.

Em teoria, o ano de 2020 traria consigo um problema legal, já que essa temporada pode ir até julho ou agosto, havendo jogadores que teriam os seus contratos encerrados em 30 de junho, o que não representaria uma grande dor de cabeça para o Barça;

Somente Arda Turan tem o seu contrato chegando ao fim nessa data, mas não está nos planos do clube. Tanto que não voltou aos treinos com os seus companheiros depois de abandonar o Istanbul Basaksehir.