Areola não sairá do Santiago Bernabéu

Apesar de seu contrato expirar em 30 de junho, Alphonse Areola continuará até o final da temporada com o Real Madrid, para que ele possa aproveitar a final da LaLiga e da Liga dos Campeões vestido com a camisa merengue.

É o que afirma o jornal 'AS', que relata a continuidade do goleiro francês de 27 anos no Santiago Bernabéu. Há algumas semanas, também se falou da possibilidade de o PSG querer fechar um novo acordo com o Real pelo francês.

Mas seria necessário ver quais são as intenções de Areola para o seu futuro, já que nesta temporada com Zidane no comando do banco ele só teve oportunidades em oito jogos, o que se traduz em um total de 674 minutos.

E é que o ex-Lens é o único com quem Zidane não conta, o único de toda a equipe do Real que o técnico francês tem disponível e que não teve um minuto sequer desde o retorno da LaLiga após a parada forçada pela pandemia do coronavírus.

'Zizou' deu minutos a 21 dos 22 jogadores disponíveis no Real Madrid nestas primeiras rodadas, sendo o goleiro francês o único que não conseguiu estar em uma partida oficial.