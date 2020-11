Argentina continua esperando Tagliafico

A Seleção Argentina treinou neste sábado e aguarda a evolução de Nicolás Tagliafico para ver se ele pode partir na próxima terça-feira na partida contra o Peru, no Estádio Nacional de Lima, pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 do Catar.

Após o empate de 1 a 1 na quinta-feira, contra o Paraguai, em La Bombonera, o time 'albiceleste', comandado por Lionel Scaloni, começou a planejar o jogo de terça-feira, o último que disputará este ano.

A única dúvida que a comissão técnica mantém é a de Tagliafico, que não esteve no jogo contra o Paraguai devido a um desconforto nos tendões da perna esquerda que o obrigou a intensificar o trabalho de recuperação.

A opção, caso o lateral-esquerdo do Ajax não chegue ao duelo em Lima, é repetir Nicolás González na última linha como fez contra o Paraguai, jogo em que também foi autor do único gol da 'Albiceleste'.

Scaloni definiu que Lo Celso substituirá o lesionado Palacios, que sofreu uma fratura em uma de suas vértebras lombares após uma entrada de Ángel Romero com os joelhos durante a partida contra os paraguaios.

"Queria agradecer a todos pelas mensagens, agora tenho que me recuperar e voltar mais forte do que nunca", escreveu Palacios em sua conta do Instagram junto com uma foto na qual é visto hospitalizado.