Argentina continuará jogando a portas fechadas

Apesar das recomendações de meio do mundo e de o futebol ter parado em praticamente todos os países, a Argentina continua tendo uma visão particular do problema do coronavírus.

O presidente Alberto Fernández garantiu que o futebol não tem previsão de parar e expressou o desejo de que os cidadãos do país possam desfrutar do esporte.

"Se o futebol é jogado a portas fechadas, não vejo problema", disse o presidente, que esclareceu imediatamente: "Eu adoraria que durante esse período a Argentina tivesse a oportunidade de assistir a jogos na televisão aberta durante, sem restringir a quem tem canais fechados".

Uma situação complicada pelos direitos televisivos, mas que Alberto Fernández relacionou com a necessidade de os argentinos estarem em casa.

"Temos que ficar em casa e esse esporte é uma grande diversão", concluiu ele em sua polêmica aparição pública.