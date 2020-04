Argentino compara Bruno Henrique a Cristiano Ronaldo

Julio Buffarini é um velho conhecido do futebol brasileiro por sua passagem pelo São Paulo. Hoje no Boca Juniors, o argentino comparou o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, a craques como Cristiano Ronaldo e Bale.

Em uma entrevista à "Fox Sports", Buffarini foi perguntado sobre quais foram os jogadores que ele mais teve dificuldade de marcar.

“Os primeiros que aparecem em minha mente são o Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, quando os enfrentei na final do Mundial de Clubes", disse em entrevista a "Fox Sports", da Argentina.

“O outro que tive muita dificuldade foi o Bruno Henrique, em um jogo entre São Paulo e Santos. Ele é muito rápido e potente”, completou.