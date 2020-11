Ariel Cabral fala sobre motivação no elenco do Goiás pela recuperação. DUGOUT

O volante argentino falou com a imprensa e comentou sobre a mudança na comissão técnica do Goiás. A equipe esmeraldina se prepara para o duelo com Palmeiras, em jogo válido da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.