Ariel Holan defende uso da tecnologia no Santos

Ariel Holan, treinador o Santos, sabe dos problemas financeiros do clube da Baixada, e prentede usar a tecnologia ao seu favor para ser mais acertivo.

"A tecnologia não assegura resultado no futebol, mas nos ajuda a tomar decisões diminuindo a margem de erro. Hoje a tecnologia contribui também para o melhor entendimento por parte dos jogadores e para tomar decisões na comissão técnica. Com o GPS você tem maior controle do que um jogador produz não só nas partidas, mas também nos treinamentos. Eu gosto muito de drones, porque de cima se vê melhor", disse o novo treinador do Santos.

Confira no vídeo acima o que disse Ariel Holan!