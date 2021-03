O Santos já tem seu novo comandante. Ariel Holan foi anunciado pelo Peixe para ser o treinador do time após a saída de Cuca. O argentino assumirá o alvinegro na primeira rodada do Campeonato Paulista, enquanto Marcelo Fernandes comandará o último compromisso pelo Brasileirão.

No vídeo acima, você confere as palavras do novo técnico, onde ele fala da integração dos garotos no Peixe.