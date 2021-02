VÍDEO: Ariel Holan fala sobre sua trajetória e como usa tecnologia no futebol

O Santos já tem seu novo comandante. Ariel Holan foi anunciado pelo Peixe para ser o treinador do time após a saída de Cuca. O argentino assumirá o alvinegro na primeira rodada do Campeonato Paulista, enquanto Marcelo Fernandes comandará o último compromisso pelo Brasileirão.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico, que relembra seu passado no hóquei sobre a grama e fala sua trajetória como auxiliar técnico e treinador no futebol. Holan comenta ainda sobre como costuma usar os recursos tecnológicos nos times que comanda.